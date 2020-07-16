«Идет компания против суррогатного материнства». Адвокат оценила арест новых фигурантов дела о торговле детьми

Басманный суд Москвы по делу о торговле детьми арестовал еще четырех медиков до 14 сентября. В том числе, гендиректора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова. Его адвокат Людмила Айвар в беседе с «360» назвала все обвинения абсолютно необоснованными.

Она уточнила, что ее подзащитного обвиняют в том, что являлось предметом его законной деятельности. Мельников использовал вспомогательные репродуктивные технологии для того, чтобы помочь бесплодным семьям иметь детей.

Людмила Айвар уточнила, что возглавляющий компанию «Росюрконсалтинг» юрист Константин Свитнев считается следствием организатором преступной группы, а Мельников — ее членом. Фирма Свитнева занималась юридическим сопровождением рожденных от суррогатных матерей детей.

«Константни Свитнев уехал перед карантином, и он не имеет возможности вернуться в Россию. Не потому, что скрывается от следствия. Следствие забрало его четверых детей, и поместило в больницу. Предлагают ему приехать, обещают ему полную свободу и возмодность забрать детей. Разумеется, обманывают, как это делается обычно», — сообщила Людмила Айвар.

Она добавила, что на заседании суда не шла речь об установлении вины Мельникова. Впрочем, он ее никогда и не признавал.

«Во-первых, мы не выясняли этот вопрос на данном судебном заседании. Во-вторых, люди занимались абсолютно законной деятельностью. Вы не можете иметь детей и приезжаете в Россию. Проходите все процедуры и сдаете генетический материал. Медучреждение делает его подсадку суррогатной маме, та вынашивает ребенка», — пояснила она.

После родов ребенок оформляется судами и ЗАГСами, которые проверяют законность происхождения ребенка в судебной инстанции. Оформляют на отца и мать, после чего человек забирает ребенка и уезжает.

«Сейчас следствие утверждает, что это дети неизвестных лиц. Это полностью абсурд. Этой законной деятельностью занимает масса медучреждений, и юристов, осуществляющих сопровождением. Потому что медучреждения не занимаются заключением договоров сопровождения. Медучреждение, те врачи, которых арестовали, они делают медицинскую процедуру по оплодотворению. Все в рамках закона. Идет компания против суррогатного материнства и против ЭКО. Кто за этим стоит, я не знаю. Но это попытка извратить законную деятельность. С моей точки зрения, это очевидно», — подчеркнул Людмила Айвар.

Она сообщила, что намерена обжаловать решение суда.