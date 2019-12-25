И. о. прокурора Норильска отстранен от должности. Его заподозрили в получении взятки

Хаваж-Бауди Гутаев отстранен от должности исполняющего обязанности прокурора Норильска из-за подозрений в получении взятки. В его отношении возбуждено уголовное дело.

«С согласия органов прокуратуры проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска. Он подозревается в получении взятки. По указанию прокурора края он отстранен от исполнения служебных обязанностей», — заявили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

При этом не уточняется, за что, предположительно, Гутаев получил взятку и каков был ее размер. Представители ведомства подчеркнули, что органы прокуратуры «бескомпромиссно преследуют» факты коррупции и злоупотребления должностным положением.

В четверг РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органа сообщило, что Гутаев задержан по подозрению в получении взятки. Как написал «Интерфакс», он родился в 1987 году в селе Шали Чечено-Ингушской АССР. Ранее работал в прокуратуре Чечни, получил классный чин младшего советника юстиции.

Ранее стало известно, что замначальника ГИБДД Балашихи заподозрили в получении взятки. В его отношении проводится служебная проверка.