Семь человек задержали в Саратове по подозрению в участии в массовой драке. Избиение произошло несколько дней назад на одной из улиц города. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. В Сети появились кадры задержания.

Правоохранители на земле скрутили подозреваемых и надели на них наручники. У всех мужчин спросили имя и фамилию. На видео один из них утверждал, что не причастен к массовому избиению.

По данным канала, оперативники во время задержания нашли в машине одного из мужчин сверток с наркотическим веществом.

Сам случай произошел 24 октября. Как сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+», вечером того дня семеро чеченцев и азербайджанцев в Саратове проехали на красный свет и чуть не сбили беременную девушку, которая шла в компании троих ребят.

Когда кто-то из знакомых девушки крикнул вслед автомобилю, тот подъехал к пешеходам, и началась драка. Telegram-канал отметил, что один из нападавших угрожал убийством и размахивал оружием. Открыты уголовные дела о хулиганстве, угрозе убийством и причинении вреда здоровью.