    31 мая 2020, 14:45

    Хулиганы в масках избили и отобрали у безработного москвича 12 млн рублей

    Анатолий Минкин

    Безработный москвич лишился 12 миллионов рублей после нападения хулиганов. Как сообщил «Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, ограбление произошло около станции метро «Речной вокзал» на севере Москвы.

    По словам пострадавшего, к нему подошли двое мужчин в масках. Сначала они брызнули ему в лицо из перцового баллончика и начали избивать. Перед уходом хулиганы отобрали у своей жертвы рюкзак, в котором находились деньги и документы. В итоге мужчина лишился 12 миллионов рублей.

    Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. После проверки правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.