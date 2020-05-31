Хулиганы в масках избили и отобрали у безработного москвича 12 млн рублей
Безработный москвич лишился 12 миллионов рублей после нападения хулиганов. Как сообщил «Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, ограбление произошло около станции метро «Речной вокзал» на севере Москвы.
По словам пострадавшего, к нему подошли двое мужчин в масках. Сначала они брызнули ему в лицо из перцового баллончика и начали избивать. Перед уходом хулиганы отобрали у своей жертвы рюкзак, в котором находились деньги и документы. В итоге мужчина лишился 12 миллионов рублей.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. После проверки правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.