Хулиганы расстреляли безработного на Land Cruiser в Москве

В Москве, на Боровском шоссе, недалеко от поселения Кокошкино, неизвестные из автомобиля расстреляли Land Cruiser, в котором находился мужчина с супругой. Позже его жена сообщила в полицию об огнестрельном ранении мужа.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что злоумышленники из хулиганских побуждений, используя неизвестное оружие, несколько раз выстрелили по машине потерпевшего и скрылись в неизвестном направлении. Об этом «360» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

От рук неизвестных пострадал 55-летний москвич — неработающий владелец джипа. В полицию обратилась его супруга вечером во вторник, 28 июля. Она рассказала об огнестрельном ранении супруга.

В полиции предположили, что хулиганы могли расстрелять автомобиль из травматического оружия. Во время происшествия пострадал не только мужчина, но и его жена. Они обратились в больницу. У супруга диагностировали черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб нижнего века. А женщина отделалась ссадинами и ушибами. Пострадавшие получили медицинскую помощь и от госпитализации отказались.

Следователи завели уголовное дело по статье о хулиганстве. Правоохранительные органы проводят расследование.