Хулиганы пришли с арбалетом на станцию скорой помощи. Они хотели защитить друга

Четверо парней из Озерска в Челябинской области решили помочь своему другу необычным образом. Они пришли на станцию скорой с арбалетом и угрожали медикам. Хулиганы хотели забрать результаты медосвидетельствования приятеля.

Дело в том, что молодой человек накануне вечером ехал за рулем пьяным. К своему несчастью, в таком виде он попался сотрудникам ДПС. Об этом сообщил RT. Его освидетельствование и пыталась найти компания на станции скорой помощи.

Парни ходили с арбалетом и угрожали работникам скорой. Их передвижения запечатлела камера видеонаблюдения. Молодые люди угрожали медикам. Несколько человек смогли остановить хулиганов, но при этом сами пострадали. Их доставили в больницу с сотрясением мозга.

Парней в итоге задержали. Двое из них находятся под стражей, еще двоих отпустили под подписку о невыезде. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Они могут получить до семи лет тюрьмы.