Хулиганы обстреляли автосалон на востоке Москвы

Хулиганы обстреляли автосалон на Рязанском проспекте в Москве. Никто не пострадал, но стрельбой повредило пять машин.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию от 59-летнего мужчины. Он рассказал, что слышал звуки выстрелов около дома № 7д на Рязанском проспекте, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Москве.

Полицейские узнали, что неизвестные подъехали к автосалону на автомобиле ВАЗ-2115, потом из неустановленного оружия совершили несколько выстрелов и скрылись. Машину стражи порядка нашли брошенной в Орехово-Зуевском проезде.

После нападения на автосалон полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.