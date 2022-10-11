Эксклюзив 11 октября 2022, 16:25 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber «Хулиганил, как все». Знакомые погибшей в Костроме школьницы — о ее возможном убийце Знакомые рассказали о подростке, которого обвинили в убийстве 12-летней девочки в Костроме

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В Костроме убили 12-летнюю девочку. Ее тело с колото-ножевым ранением нашли в одной из многоэтажек. Следователи вычислили подозреваемого — ее одноклассника. Знакомые школьников рассказали «360», что они дружили. Агрессии за мальчиком не замечали.

По словам источника, ребята часто общались. Одноклассник погибшей, по его словам, нередко носил канцелярский нож с собой и часто хулиганил. Однако в серьезных переделках он не участвовал, только дурачился. Знакомая погибшей школьницы подтвердила, что они были друзьями. Школьник хулиганил не больше остальных ровесников. Обычно он был спокойным и общительным.

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Девочка вечером 10 октября не вернулась домой. К поискам подключили следователей, криминалистов, полицейских и волонтеров из отряда «Лиза Алерт». Тело с колото-резаным ранением нашли в одной из многоэтажек, в преступлении заподозрили ее одноклассника. Следственное управление СКР по Костромской области завело уголовное дело за убийство малолетнего, следователь допросил мальчика с участием инспектора подразделения по делам несовершеннолетних.

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Мама погибшей отказалась от комментариев. По информации «360», она работает в Росгвардии, родители одноклассника дочери — в полиции.

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