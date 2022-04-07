Хулиганам из московского метро дали по несколько лет общего режима

Кузьминский районный суд Москвы приговорил трех мужчин к нескольким годам тюрьмы за хулиганство, сообщила прокуратура города. В октябре прошлого года Али Исаев, Арсен Салихов и Ала Шахин устроили потасовку с пассажирами московского метро.

В поезде, который вечером 12 октября ехал от станции «Волгоградский проспект» до «Текстильщики», они начали ругаться между собой — матом и на повышенных тонах. Одна из пассажирок попросила хулиганов успокоиться, за что стала жертвой нападок, а когда за нее заступился мужчина, мужчины стали приставать к нему — толкали и хватали за руки. Затем они продолжили ругаться и после замечания еще одного пассажира устроили драку. Таким образом пострадали несколько пассажиров.

Мужчин судили за хулиганство, совершенное группой лиц на транспорте общего пользования. Так как Али Исаев на тот момент уже был приговорен к трем годам колонии-поселения за другое преступление, но наказание не отбыл, ему предстоит провести в тюрьме 4,5 года. Также в течение трех лет мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Арсен Салихов и Ала Шахин получили по 2,5 года колонии общего режима.