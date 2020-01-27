Хулиган выстрелил в водителя в Москве и скрылся
Как сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, стрельба произошла 26 января на Люблинской улице в столичном районе Марьино.
«Прибывшими на место сотрудниками установлено, что на проезжей части на Люблинской улице в районе 175 дома неизвестный, управляя автомашиной ВАЗ021099 без государственных номеров, из хулиганских побуждений из неустановленного оружия произвел несколько выстрелов в водителя Hyundai, после чего скрылся», — рассказали в пресс-службе.
Пострадавшего госпитализировали на скорой помощи. У него диагностировали непроникающее огнестрельное ранение левой половины грудной клетки, левого плеча, передает Рен ТВ.
После стрельбы полиция возбудила уголовные дела о хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. Стрелка все еще ищут.