Хулиган выстрелил в водителя в Москве и скрылся

На юго-востоке Москвы неизвестный выстрелил в водителя Hyundai и скрылся. Мужчину доставили в больницу.

Как сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, стрельба произошла 26 января на Люблинской улице в столичном районе Марьино.

«Прибывшими на место сотрудниками установлено, что на проезжей части на Люблинской улице в районе 175 дома неизвестный, управляя автомашиной ВАЗ021099 без государственных номеров, из хулиганских побуждений из неустановленного оружия произвел несколько выстрелов в водителя Hyundai, после чего скрылся», — рассказали в пресс-службе.

Пострадавшего госпитализировали на скорой помощи. У него диагностировали непроникающее огнестрельное ранение левой половины грудной клетки, левого плеча, передает Рен ТВ.

После стрельбы полиция возбудила уголовные дела о хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. Стрелка все еще ищут.