Криминал 19 апреля 2023, 09:57 Хулиган во Владивостоке убежал от полицейских по торговому центру Baza: во Владивостоке мужчина обстрелял машину и сбежал от полиции

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Во Владивостоке неизвестный расстрелял машину на парковке у торгового центра «Седанка Сити». Полицейские быстро разыскали его, схватили, но через несколько минут упустили. Побег парня попал на видео, которое показал Telegram-канал Baza.

На хулигана полицейским пожаловалась владелица машины. Она оставила авто на парковке у торгового центра, а когда вернулась, заметила на нем следы от пуль. Правоохранители приехали и быстро вычислили стрелка. Его схватили, но пока вели по коридору на разбирательство, упустили — парень вырвался и быстро убежал по торговому залу, двое полицейских не смогли его догнать.

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Он стрелял из пневматического оружия, сообщила пресс-служба УМВД России по Владивостоку. Личность парня установили, стрелком оказался 20-летний местный житель. Правоохранители начали проверку, устанавливают обстоятельства и местонахождение подозреваемого.