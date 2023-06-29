Криминал 29 июня 2023, 17:13 Хулиган разбил турникет на станции метро «Первомайская» в Москве Прокуратура Москвы: хулиган разбил локтем турникет на станции метро «Первомайская» РИАМО

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В южном вестибюле на станции московского метро «Первомайская» 22-летний мужчина разбил локтем стеклянную створку турникета, сообщила прокуратура столицы в Telegram-канале.

Злоумышленника обязали возместить ущерб. Ему грозит уголовная статья о вандализме. Сотрудники прокуратуры отметили, что мужчину уже привлекали к ответственности за кражу.

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Ранее другой вандал разнес турникет на станции метро «Сокольники».