29 июня 2023, 17:13
Хулиган разбил турникет на станции метро «Первомайская» в Москве
Прокуратура Москвы: хулиган разбил локтем турникет на станции метро «Первомайская»
В южном вестибюле на станции московского метро «Первомайская» 22-летний мужчина разбил локтем стеклянную створку турникета, сообщила прокуратура столицы в Telegram-канале.
Злоумышленника обязали возместить ущерб. Ему грозит уголовная статья о вандализме. Сотрудники прокуратуры отметили, что мужчину уже привлекали к ответственности за кражу.
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Ранее другой вандал разнес турникет на станции метро «Сокольники».
Прокуратура РФ
Преступления
Вандализм
Москва 2023
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