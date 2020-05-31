Хулиган обматерил пассажиров московского метро и наставил на них пистолет. Видео

Житель Подмосковья приехал в столицу, спустился в метро и устроил в вагоне дебош. Он матерился и угрожал пассажирам ножом и пистолетом. Его задержали в вестибюле станции «Юго-Западная».

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии. Ранее судимый 30-летний мужчина матерился и угрожал людям оружием.

Полиция опубликовала кадры, которые сняла камера в вагоне. На них видно, что от агрессивно настроенного и вооруженного хулигана задом пятятся двое мужчин. Некоторые пассажиры невозмутимо сидят на своих местах.

Нарушителя по горячим следам задержали на станции «Юго-Западная». Полицейские изъяли у него нож и предмет, похожий на пистолет, и возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Мужчину поместили под стражу.