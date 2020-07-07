Житель Мытищ напал на таксиста, угнал машину, попал под поезд и выжил

Вечер минувшего воскресенья для 20-летнего безработного жителя Мытищ стал временем приключений. Молодой человек почувствовал себя настоящим гангстером, так как за один вечер он поскандалил с таксистом, угнал машину, попал под поезд и выжил. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Все началось с того, что в больницу с ножевыми ранениями груди и шеи доставили водителя такси Uber. Прибывшим полицейским мужчина объяснил, что к нему в машину сел неизвестный молодой человек, с которым он повздорил.

Недовольный пассажир достал нож, искромсал водителя и выкинул его из машины. После этого он угнал автомобиль в неизвестном направлении.

В ходе поисков машину нашли около железнодорожной станции. Именно туда отправился молодой хулиган, сообщил источник «360». С неизвестной целью он бросил свою добычу и отправился гулять по путям, где его сбил поезд. С переломом таза мытищинского гангстера доставили в больницу.