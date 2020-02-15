Худрук театра «Лицедеи» пьяным сбил человека
Приблизительно в 19:30 14 февраля у дома № 82 по Малоохтинскому проспекту BMW X6. принадлежащий Соловьеву, снес водителя Geely Emgrand X7, 41-летнего жителя Кудрово. Пострадавший ремонтировал свой автомобиль, припаркованный у края проезжей части. Аварийка была выставлена. Об этом сообщил сайт 47news со ссылкой на информацию полиции.
За рулем BMW был 61-летний актер и художественный руководитель известного театра «Лицедеи» Виктор Соловьев. Алкотестер показал у него алкогольное опьянение на уровне 0,7 промилле.
Удар был такой силы, что пострадавшему почти оторвало ногу до бедра. Врачи ничего не смогли сделать: голень пришлось ампутировать. Сейчас водитель Geely в Александроской больнице. Его состояние оценивают как тяжелое.
По факту ДТП правоохранители возбудили дело. Соловьева задержали, сейчас принимают решение о назначении ему меры пресечения. Расследование продолжается.