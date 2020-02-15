    15 февраля 2020, 17:37

    Худрук театра «Лицедеи» пьяным сбил человека

    Алексей Сахаров

    Художественный руководитель петербургского театра «Лицедеи» Виктор Соловьев сбил на дороге человека. Житель Всеволожского района Ленобласти остановился на обочине, чтобы отремонтировать свою Geely. На BMW X6 его снес Соловьев.

    Приблизительно в 19:30 14 февраля у дома № 82 по Малоохтинскому проспекту BMW X6. принадлежащий Соловьеву, снес водителя Geely Emgrand X7, 41-летнего жителя Кудрово. Пострадавший ремонтировал свой автомобиль, припаркованный у края проезжей части. Аварийка была выставлена. Об этом сообщил сайт 47news со ссылкой на информацию полиции.

    За рулем BMW был 61-летний актер и художественный руководитель известного театра «Лицедеи» Виктор Соловьев. Алкотестер показал у него алкогольное опьянение на уровне 0,7 промилле.

    Удар был такой силы, что пострадавшему почти оторвало ногу до бедра. Врачи ничего не смогли сделать: голень пришлось ампутировать. Сейчас водитель Geely в Александроской больнице. Его состояние оценивают как тяжелое.

    По факту ДТП правоохранители возбудили дело. Соловьева задержали, сейчас принимают решение о назначении ему меры пресечения. Расследование продолжается.