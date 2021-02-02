Художника Кильчанского отправили в колонию за смертельное ДТП

Благовещенский городской суд признал заслуженного художника России Леонида Кильчанского виновным в ДТП, в результате которого погибла женщина.

Об этом сообщила пресс-служба суда. Суд признал художника виновным в совершении данного преступления и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Данный приговор был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств.

Авария произошла в апреле 2020-го в Благовещенском районе Амурской области. Кильчанский, будучи сильно пьян, на скорости около 66 километров в час вылетел на разделительную полосу и сбил женщину 1989 года рождения. Она умерла от полученных травм на месте.

Женщина переходила дорогу в темное время суток и вне зоны пешеходного перехода. Однако, как установила полиция, она находилась в центре проезжей части, который был достаточно освещен, чтобы водитель заметил человека.

Помимо заключения, Кильчанский обязан возместить моральную компенсацию в размере 800 тысяч рублей семье погибшей. Сам художник признал вину. Прежде его уже привлекали к административной ответственности за грубое нарушение ПДД.