Криминал 02 сентября 2023, 15:29 Хранившийся в диване арсенал оружия изъяли у россиянина Житель Хакасии превратил диван в склад для оружия и боеприпасов Пресс-служба МВД

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Диван жителя хакасского села Черное Озеро стал местом для хранения арсенала оружия и боеприпасов. Сотрудники полиции изъяли из этого схрона самодельный огнестрел, собранный из деталей винтовки Мосина, 12 патронов и более килограмма различного вида пороха. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что разрешения на хранение и ношение оружия у владельца дивана не было. Поэтому против него завели уголовное дело. Сам владелец арсенала объяснил, что нашел все это подвале дома своего умершего родственника и решил оставить оружие и взрывчатку себе на память.

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Правоохранители объяснили, что если бы он раньше сдал весь оставленный ему в наследство арсенал добровольно, то мог бы избежать уголовного преследования. Но теперь жителю Хакасии предстоит ответить перед судом.

В конце августа сотрудники полиции остановили в центре Москвы Mercedes, перевозивший оружие. В ходе осмотра транспортного средства силовики нашли автомат Калашникова, 130 патронов, две противопехотные гранаты Ф-1 и переделанный под боевой сигнальный пистолет.

Но только арсеналом дело не ограничилось. У владельца машины также нашли пакетик с неизвестным белым порошком.