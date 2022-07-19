Хозяйку пансионата признали виновной в пожаре в Тюмени

Владелицу дома престарелых в Тюмени признали виновной в гибели семи пенсионеров во время пожара. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на объединенную пресс-службу областных судов.

Пожар произошел 9 января в доме на Трактовой улице. Причиной послужил перегрев трубы банной металлической печи. При этом заведение женщина организовала незаконным путем. За время его работы она успела заработать более восьми миллионов рублей.

Во время пожара злоумышленница с целью скрыть нелегальный бизнес не сообщила пожарным о пенсионерах, которые находились на верхних этажах. В результате семь человек скончались.

Владелицу пансионата приговорили к шести годам колонии.