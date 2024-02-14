Криминал 14 февраля 2024, 14:41 Хозяйку наркопритона для подростков осудили в ЯНАО на 15 лет

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Жительницу Муравленко осудили за организацию наркопритона, куда ходили в том числе и несовершеннолетние. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.

Известно, что у себя в квартире 26-летняя женщина устроила место для употребления наркотиков и уговаривала несовершеннолетних попробовать запрещенные вещества. Ее признали виновной и приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Однако женщина получила отсрочку наказания из-за малолетних детей.

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