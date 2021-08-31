Хозяйка квартиры подсчитала ущерб от выпавшей из окна россиянки в свадебном платье

Ранее судимая жительница Рубцовска в Алтайском крае выпала с третьего этажа многоэтажки, на ней было свадебное платье. Хозяйка арендуемой квартиры Дарья рассказала «360», как девушка испортила ей жилье.

«Она сломала мне окно. Это минимум пять-шесть тысяч, спалили холодильник полностью новый, там гарь одна. Она ворвалась вообще без спроса», — заявила Дарья.

По ее словам, женщина жила у нее до этого четыре месяца назад, но потом позвонила и сказала, что съезжает. В этот раз она вошла в квартиру без предупреждения.

ТАСС со ссылкой на источники ранее сообщил, что девушка в свадебном платье выпала с третьего этажа жилого дома в Рубцовске. Ее госпитализировали. У невесты врачи зафиксировали различные травмы, в том числе перелом челюсти.

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Алтайскому краю, этот случай не был зарегистрирован, к месту ЧП спасатели не выезжали. Следователи проверяют информацию. Также источник агентства заявил, что девушка ранее была судима. Telegram-канал «112» написал, что она проходила по делам об убийстве и наркотиках.