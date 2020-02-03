«Липовые» штрафы и угрозы. Хозяина московского таксопарка обвинили в обмане водителей

Ильдар Янгляев — генеральный директор одного из московских таксопарков — недоволен визитом общественников, которые встали на защиту его бывшего работника. Спор разгорелся из-за депозита, который Янгляев не хотел возвращать после увольнения водителя Александра Порфирьева. В ситуации разбирался корреспондент «360».

По словам водителя, депозит обещали вернуть при увольнении.

«Естественно, при увольнении я спросил сумму. В итоге он показал мои штрафы на сумму 16.5 тысячи рублей. Предоставил цифры. Я проверил — ни одного штрафа не было. Вообще „с потолка“ [появились штрафы]», — рассказал Александр Порфирьев.

Александр обратился в «Свободное объединение водителей такси». Затем вместе с председателем движения наведался к гендиректору за обещанной выплатой. Но чуть не получил ножевое ранение вместо денег. Против таких методов аргументы общественных деятелей не сработали.

«Когда я понял, что он достал нож, решил убрать камеру. Мы обратились в полицию», — рассказал председатель «Свободного объединения водителей такси» Михаил Михайлов.

Съемочной группе «360» удалось разыскать Ильдара Янгляева и задать вопросы. К сожалению, построить диалог было очень сложно. На самые волнующие нас вопросы ответов не нашлось.

«Они ворвались к нам в офис, мешали работе. Начали незаконную видеосъемку. Провоцировали всячески», — сообщил генеральный директор таксопарка.

Источник фото: телеканал «360»

Был ли на встрече нож — неизвестно. Ильдар Янгляев оставил этот вопрос без комментариев. Как и историю с «липовыми» штрафами. По словам представителей общественного движения, в таксопарке путевые листы водителям выдаются прямо в офисе, с поддельными штампами о прохождении медицинского и технического осмотров. Именно это общественники и зафиксировали на камеру.

Кроме того, на Янгляева подали заявление в полицию, однако уголовное дело не завели в связи с отсутствием состава преступления. Но и сам водитель такси — Александр Порфирьев, и представители общественного объединения считают, что такие как Янгляев не должны занимать позицию генерального директора. А также — ответить перед законом за свои слова и действия.