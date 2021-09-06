Хозяина фермы в Калмыкии будут судить за удержание в неволе пастуха

Прокуратура в Калмыкии утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Якшульского района. Он взял в рабство пастуха и чуть не убил его, когда тот попытался сбежать. Данная информация появилась в Telegram-канале правозащитной организации «Зона права», ее также подтвердили в Следственном комитете по Республике Калмывкия.

Житель Ставрополя Дмитрий Бурцев работал пастухом на животноводческой стоянке обвиняемого в Калмыкии с начала января 2021 года. Через неделю он захотел уволиться и уехать домой. Однако хозяин фермы удерживал подчиненного, воспользовавшись тем, что у того не было телефона и денег.

«Палкой били, как собаку. Сын спал в какой-то хозпостройке. Кормили рисом, макаронами и хлебом. Суп за все время давали только раз», — рассказала мать пострадавшего.

Бурцев добавил, что два раза пытался сбежать, но безуспешно. Наконец-то 23 марта ему удалось этот сделать. Однако на автомобиле сбил его и бросил около трассы.

Источник фото: Следственный комитет

У пострадавшего зафиксировали перелом костей таза, а также гематомы и многочисленные ушибы. Он до сих пор с трудом встает. Хозяина фермы задержали.

«Под давлением собранных доказательств он сознался в незаконном лишении человека свободы», — сказано в сообщении.

Ему грозит до двух лет лишения свободы.