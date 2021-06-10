«Хотел вразумить». Стрелявший по группе велосипедистов сдался полиции

Житель Красноярска, который накануне стрелял в сторону группы велосипедистов, сам сдался полиции. Он извинился за свой поступок и объяснил, что хотел «вразумить, поставить их на место».

«После опубликования видеозаписи в интернете 24-летний пассажир такси сам пришел в отдел полиции и сознался в содеянном. По словам мужчины, конфликт возник из-за того, что велосипедисты создавали помехи для движения транспортных средств и отказывались покинуть проезжую часть», — сообщили в пресс-службе МВД региона.

Мужчина объяснил, что велосипедисты его спровоцировали. Он просил одного из них отъехать с проезжей части, на что получил «буйную реакцию».

«Достал охолощенный пистолет и выстрелил в асфальт, дабы вразумить велосипедиста, поставить на место. После этого мы уехали», — сообщил стрелок.

Он принес извинения «за свою вспыльчивость», заявил, что считает себя неправым в данной ситуации.

Ранее в соцсетях появилось видео, где таксист в Красноярске догоняет группу велосипедистов, один из пассажиров начинает палить по молодым людям из пистолета. На ролике слышно, как велосипедист кричит, что такси проехало на красный свет светофора и гонится за ними.

На мужчину заведено уголовное дело по статье «Хулиганство», ему грозит до семи лет лишения свободы.