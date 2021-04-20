«Хорошо, что толстенький». Таксист из Барнаула рассказал, как второй подбородок спас ему жизнь

В ночь на 20 апреля 39-летнему таксисту Михаилу Толстых в Барнауле пассажиры перерезали горло. Врачи сказали водителю, что он остался жив благодаря лишнему весу, а точнее, второму подбородку.

Двое парней во время поездки были адекватными и веселыми. Они всю дорогу общались с водителем. Однако ближе к концу пути один из пассажиров набросился на водителя.

«Поставил ножик к шее. Сказал: „Чувствуешь холод?“ Я даже не понял, что меня режут», — вспомнил Михаил Толстых.

Преступника задержали в течение часа. Сначала на место приехали сотрудники ДПС, они оказали первую помощь. Потом приехала бригада скорой помощи.

Михаил записал видео из автомобиля, пока полиция осматривала место происшествия.

«Видите, как бывает, — горло перерезали. Думаете, шучу? Будьте аккуратны, не берите никого подозрительного», — заявил он в ролике.

В другом видео таксист показал, как с его машины снимали отпечатки пальцев. Он шутя сказал, что отпечатки сняли, а вот денег на мойку не дали.

Сказали: „Хорошо, что толстенький“. Зашили, и все. Сейчас все хорошо. Спасибо девчонкам из скорой Михаил Толстых.

Михаила уже отпустили домой. Мама сказала ему, что больше не отпустит его таксовать. Толстых один воспитывает десятилетнего сына.