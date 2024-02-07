Эксклюзив 07 февраля 2024, 14:49 «Хороший театрал и режиссер». Бывшая коллега — о жертве тройного убийства в Подмосковье Завотделом ДК Черкесова — об убитой в Подмосковье: хороший театрал и режиссер

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Одна из жертв тройного убийства в Подмосковье — бывший директор ДК, мастер-кукольник Наталья К., сообщил «Московский комсомолец». Заведующая отделом в сельском доме культуры Валентина Черкесова рассказала «360», что Наталья переехала много лет назад, но ее по-прежнему приглашали на культурные мероприятия.

«У нее сестра в Домодедове, ранее Наталья жила в селе Тарутино, работала в школе и ДК директором, уехала около 10 лет назад. Очень хороший театрал и режиссер, ездила на фестиваль с детьми показывать свои работы. Ростовые куклы были ее направлением, она учила детей», — вспомнила собеседница «360».

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Валентина Черкесова добавила, что коллега уехала к сестре из-за заболевания легких — у родственницы было больше финансовых возможностей для лечения, она помогала.

«Я приглашала Наталью периодически на фестивали, на открытие Года театра», — поделилась завотделом ДК.

Она выразила надежду на то, что произошла какая-то ошибка, и ее бывшая коллега все-таки жива.

«Ужас. Прямо белым днем!.. Большая утрата и горе для нас», — произнесла Черкесова.

Трех пенсионерок — двух сестер и их подругу — нашли мертвыми в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. СМИ писали, что в убийстве заподозрили их знакомого.