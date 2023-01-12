Эксклюзив 12 января 2023, 01:57 «Хороший мальчик». Тетя подозреваемого в убийстве многодетной женщины в Алапаевске не замечала его агрессии Следователи задержали подозреваемого в убийстве многодетной женщины в Свердловской области Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве бывшей жены. Тетя предполагаемого злоумышленника в беседе с «360» назвала его хорошим парнем, который не проявлял агрессии.

Она отметила, что ничего не знает о задержании своего 37-летнего племянника. По ее словам, мужчина приезжал к ней несколько дней подряд.

Реклама

«Не знаю, вчера-позавчера приезжал», — рассказала она.

Реклама

Женщина пояснила, что не знает о проблемах в семейной жизни подозреваемого. Она слышала, что его бывшая жена пропала еще в декабре прошлого года. Ее долго искали. Но тетя подогреваемого в убийстве заверила, что не замечала за ним приступов агрессии. Она назвала мужчину хорошим человеком.

«Мы в другом районе живем, в другой местности. Я ничего не знаю про их жизнь. Очень хороший мальчик. <…> Не было ничего [агрессии]. Я с ними не жила, не знаю», — подчеркнула женщина.

Вечером 22 декабря стало известно о пропаже 36-летней многодетной матери. По данным Следственного комитета России по Свердловской области, у нее не было весомых причин для внезапного исчезновения и долгого отсутствия. Она не предупреждала родственников и близких людей. Женщину начали искать, но долгое время не могли вычислить ее местонахождение. Спустя время тело многодетной женщины с признаками насильственной смерти нашли. Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемым в совершении преступления оказался 37-летний местный житель — бывший муж жертвы. Мужчина ранее был судим за кражи. Правоохранители задержали его, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения.