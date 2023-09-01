Эксклюзив 01 сентября 2023, 14:33 «Хороший был мальчик». Обвиняемого в убийстве девушки в Каменске-Уральском арестовали Обвиняемого в убийстве девушки в Каменске-Уральском отправили в СИЗО

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Обвиняемого в убийстве 16-летней девушки из Каменска-Уральского арестовали до 10 октября. На суде Эдуард Голиков заявил, что взял документы и телефон погибшей и ушел. Свою вину в преступлении не признал.

«А за что ему извиняться?»

Голикову предъявили обвинения в в убийстве 16-летней девушки и краже ее телефона. Сторона защиты просила суд о мере пресечения, не связанной с арестом. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его в СИЗО на месяц и 10 суток.

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В беседе с журналистами адвокат указывала, что ее подзащитный не знал, в каком состоянии находилась девушка. По его версии, она упала.

«Он не извиняется перед матерью [погибшей], а за что ему извиняться?» — поинтересовалась юрист.

Она добавила, что мать девушки вела себя агрессивно в ходе судебного заседания.

На суде присутствовала еще одна местная жительница. Молодая женщина заявила, что пострадала от действий Голикова и его приятеля, едва не став жертвой изнасилования.

«Завезли меня в гаражный массив обманным путем. И была попытка изнасилования. Один меня в гараже закрыл. Я сначала думала, это шутка, но он меня бросил на доски, начал домогаться. Мне удалось выскочить. Побежала за помощью в ближайшее ГАИ. Когда мы приехали, их машина там и стояла. Один сбежал, и потом нас отвезли на допрос. Сотрудники полиции сказали, что нет состава преступления, что я сама спровоцировала своими действиями внешним видом», — поделилась она в комментарии «360» после заседания.

Адвокат Голикова при этом убеждена, что это выдумка и ничего подобного не было.

Соседи не могут поверить в случившееся

Известно, что Голиков раньше жил вместе со своей бабушкой, после смерти родственницы остался один в ее квартире. «360» удалось пообщаться с несколькими соседями мужчины.

Все они отзываются о нем положительно. Одна из женщин призналась, что не может поверить, что он мог пойти на преступление.

«Квартира ему досталась от бабушки, никаких подозрений не вызывал, работал сменами. Вроде все хорошо было у него, вроде бы с девушкой жил, но я его с ней ни разу не видела», — рассказала соседка Голикова.

По словам жительницы, в детстве, насколько ей известно, у мужчины были разные нехорошие увлечения, связанные с запрещенными веществами. Такая у него была компания.

А потом вроде и на путь исправления встал, учился в училище, работал, говорил, что все нормально. Говорил, что не женился, а девушка есть. соседка Эдуарда Голикова

Другая соседка назвала Голикова тихим и спокойным парнем. Отметила, что никакого шума со стороны его квартиры не было.

«Нормальный парень. Я до сих пор в шоке. Не верю, что он мог такое сделать. Всегда поздоровается, поговорит, вообще хороший мальчик. Жил один. Сначала с бабушкой, потом она умерла. И он жил один», — заключила пожилая женщина.

Просила не убивать и не насиловать

Тело девушки нашли в овраге в лесополосе поздно вечером 9 августа. Перед смертью она написала в соцсетях пост о том, что возвращается домой одна по безлюдной местности и попросила «не убивать и не насиловать».

«Сейчас автобусы не ходят, и мне придется дойти до дома. Так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома», — добавила она.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых ранее сообщал, что за два дня до этого девушка вернулась в Каменск-Уральский из Екатеринбурга, куда ездила, чтобы узнать о поступлении в педагогический колледж.

В региональном СУ СК РФ 1 сентября сообщили, что в рамках расследования уголовного дела продолжается допрос свидетелей. Назначен и проводится комплекс экспертиз, в том числе по изъятым вещественным доказательствам.

Фигуранта дела также проверят на возможную причастность к иным ранее совершенным преступлениям, заключили в ведомстве.