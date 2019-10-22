Холодный расчет: москвичка уверена, что ее квартиру отбирают черные риелторы

Москвичка Эмилия Кувенева через суд пытается вернуть квартиру, которая досталась ей по наследству. Мы уже рассказывали эту историю — тогда девушка заявила, что ее дядя оформил дарственную на половину квартиры на незнакомца под воздействием психотропных веществ. Теперь новый собственник недвижимости пытается отобрать и вторую часть жилья. Корреспондент «360» посетил судебное заседание.

Этого процесса могло бы и не быть, но холодный расчет взял свое. Часть двухкомнатной квартиры досталась Эмилии Кувеневой по наследству, завещание написала бабушка. Еще одна половина недвижимости принадлежит семье Гусейновых. Им квадратные метры достались по договору дарения, его подписал дядя Кувеневой. Но половины Гусейновым было мало. Решили завладеть всем жильем — а дальше сценарий напоминал рейдерский захват. Сначала — в суд, добиться бумаги о том, что Кувенева свою часть получила якобы незаконно. Процесс открытый, скрывать вроде нечего, но представитель истца против съемки. Общаться адвокат не захотел и после заседания.

«Я комментариев не даю без своего доверителя, обращайтесь к моему доверителю. Если она будет согласна, чтоб я дал вам комментарий, я вам их дам», — сказал адвокат Виталий Ачкасов.

Источник фото: телеканал «360»

Эмилия Кувенева убеждена: ее дядя (который отдал половину посторонним людям) не очень-то и виноват — а действовал под давлением черных риэлторов. И подписать договор дарения в пользу Гусейновых его заставили под принуждением и в состоянии опьянения. Какого именно — алкогольного или психотропного — она затрудняется сказать.

«Дядя никогда в жизни бы эту половину не отдал, не подарил, вообще ничего не сделал. Он говорил — это моя квартира, я здесь живу, здесь жили мои родители, это его дом. Он не хотел никому ничего отдавать», — утверждает Эмилия Кувенева.

Тем не менее, в апреле дарственная была зарегистрирована, а в мае дяди не стало. И летом мы рассказывали об этой истории — сразу после неожиданной кончины дарителя Эмилия не смогла попасть в квартиру — ключ перестал подходить. Девушка и все ее родные были уверены — замки поменял Эльхан Гусейнов. Дарственная была оформлена именно на него.

«Нам, конечно, сейчас очень страшно, я боюсь за свою семью, за детей, потому что неизвестно, что от этого человека ожидать», — говорила тогда Эмилия Кувенева.

И вот, что можно было ожидать от Гусейнова: он переписал свою долю на дочь, теперь она пытается доказать, что завещание, которое написано на имя Кувеневой — недействительно, и вся квартира должна принадлежать только ей. У представителя Эмилии иное видение ситуации, она заявляет, что само рассмотрение дела началось с нарушений.

«Моя доверительница была ограничена к судебному правосудию в связи с тем, что она не была судом должным образом оповещена об открытии в отношении нее судебного разбирательства», — говорит юрист Оксана Вертелецкая.

Источник фото: телеканал «360»

К слову, после смерти дяди Эмилия написала заявление в Следственный комитет, там начали проверку. Что же касается самой недвижимости, новый собственник половины квартиры в ней не появляется, правда, замки тоже больше не меняет. Следующее заседание назначено на конец ноября, юрист Кувеневой заявила, что это будет поворотный процесс, она намерена предоставить доказательства правоты своей подзащитной.