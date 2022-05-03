Хоккеиста застрелили из ружья в челябинском кафе

В кафе Челябинской области утром 2 мая застрелили 26-летнего мужчину, сообщила «360» пресс-служба ГУ МВД по региону. В соцсетях написали, что погибший — игрок местной хоккейной команды «Колос» Николай Шаров, уточнило Ura.ru.

Информация о преступлении поступила в дежурную часть МВД по Брединскому району. Правоохранители нашли в заведении (по данным СМИ, речь идет о кафе «Перекресток») тело молодого мужчины с огнестрельными ранениями. Оперативники отдела МВД задержали подозреваемого — 36-летнего рецидивиста, жителя Челябинской области. У него обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему.

Как рассказал Ura.ru старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Владимир Шишков, мужчины распивали алкоголь и поссорились. Один из них ушел домой, взял охотничье ружье, вернулся и несколько раз выстрелил во второго.

«Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается», — добавили в ГУ МВД по области.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Ранее, 24 апреля, в центре Москвы убили 23-летнего хоккеиста Романа Дидура.