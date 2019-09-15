Хоккеиста Мусатова задержали за мошенничество с криптовалютой

Мусатова задержали в Москве. Его дело рассматривают по статье «Совершение мошенничества в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору». Меру пресечения спортсмену выберет Кузьминский суд столицы в понедельник, 15 сентября.

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По версии следствия, в начале 2018 года хоккеист встретился в ресторане в центре Москвы с бизнесменом, занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка. В феврале спортсмен предложил новому знакомому купить 103 биткоина за 800 тысяч долларов. По курсу на 19 февраля 2018 года, эта сумма составила 45 миллионов рублей по тогдашнему курсу. Мусатов сказал, что на эти деньги собирается купить квартиру.

Бизнесмен предложил провести сделку в банке, но хоккеист настоял на встрече в офисе в Печатниках. Предприниматель пришел в назначенное место с деньгами. Однако вместо Мусатова в помещение зашел человек, представившийся помощником хоккеиста. Мусатов согласился с тем, что сделка пройдет без него. Новый знакомый игрока КХЛ передал сумму помощнику и тот сбежал с ней через потайной вход.

Мусатов тогда был на связи по телефону и обещал приехать для разборок. Однако потом так и не сдержал слово. Дозвониться до хоккеиста больше не получилось. Поэтому бизнесмен обратился в полицию.

Ранее Мусатову предъявили заочное обвинение, так как он находился в федеральном розыске.

Вину Мусатов не признает, рассказал агентству адвокат хоккеиста. По его словам, речь идет о «гражданско-правовых отношениях».

За свою карьеру 30-летний нападающий играл за московский «Спартак», омский «Авангард», «Салават Юляев». Сезоне 2016/17 он посвятил словацкому «Словану».

Мусатова несколько раз задерживали за пьяную езду. В 2015-м он отказался оплатить в баре счет на 1700 рублей. А в октябре 2017 года спортсмен пришел в ресторан с пистолетом и устроил там пьяный дебош.