Криминал 19 июля 2023, 17:38 Хоккеиста из Перми задержали в Москве за уклонение от армии В «Москва-Сити» задержали 20-летнего хоккеиста Григорьева из Перми за уклонение от армии РИА «Новости»

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Бывшего хоккеиста пермского клуба «Молот» 20-летнего Владислава Григорьева задержали в Москве за уклонение от армии. Об этом сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Григорьева задержали возле одной из башен «Москва-Сити». Он жил в столице, скрываясь от правоохранительных органов. За уклонение от службы в армии молодому человеку может грозить до десяти лет заключения. Его поместили под домашний арест.

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Уголовное дело на Григорьева возбудили еще в апреле, когда он попал под осенний призыв и скрылся после получения повестки. В июне Владислава Григорьева объявили в федеральный розыск.

Ранее россиянам рассказали, чем грозит уклонение от военных сборов.