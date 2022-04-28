Хоккеист Терещенко опроверг слухи о подаче заявления в полицию после похищения дочери

Трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Алексей Терещенко заявил «360», что не обращался в правоохранительные органы из-за якобы похищения его дочери.

«Да кто вам все это говорит-то? Никакого заявления в полицию я не писал, даже комментировать не буду. Никакого уголовного дела нет», — заявил хоккеист.

Ранее kp.ru написала, что 41-летний спортсмен подал заявление в полицию о похищении своей 12-летней дочери. По данным источника, Терещенко указал, что неизвестные посадили его ребенка в автомобиль BMW и скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время Терещенко находится в разводном процессе со своей 38-летней супругой Викторией. У пары есть два ребенка, они не смогли пока решить, с какой стороной останутся жить дети.

Хоккеист побеждал на чемпионате мира в 2008, 2009 и 2012 годах. Во время клубной карьеры он защищал цвета московского «Динамо», омского «Авангарда», «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», а также минского «Динамо».

Терещенко закончил игровую карьеру в 2020 году.