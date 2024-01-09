Криминал 09 января 2024, 13:46 Ходорковского переобъявили в розыск после возбуждения дела о фейках о ВС России МВД России вновь объявило бизнесмена Ходорковского в розыск РИА «Новости»

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Бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского* переобъявили в розыск в России после того, как он попал под уголовное дело. Информация появилась в картотеке МВД.

«Ходорковский Михаил Борисович*, разыскивается по статье УК. Переобъявлен», — говорится в сообщении.

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По какой именно статье разыскивают бизнесмена, не указывается. По данным правоохранителей, дело в отношении Ходорковского* возбудили о фейках о российской армии, сообщила Lenta.ru. Поводом стали комментарии бизнесмена в интернете по поводу выплат семьям погибших участников СВО.

В графе «Особые приметы» отмечается, что карточку розыска с уголовным делом девятилетней давности изъяли.

В 2015 году Михаила Ходорковского* объявили в международный розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на предпринимателя Евгения Рыбина.

Перед этим, в 2005 году, экс-владельцу ЮКОС вынесли приговор за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Позже ему дали новый срок в связи с появлением дополнительных обстоятельств. Ходорковский* должен был выйти на свободу в 2014 году, однако президент России Владимир Путин помиловал его в 2013-м.

В 2022 году Ходорковского* признали в РФ иноагентом. В декабре 2023-го его уже во второй раз оштрафовали за отсутствие соответствующей плашки в соцсетях.

* Признан иноагентом в России.