Криминал 30 марта 2023, 15:46 Ходатайства об аресте двух врио замгубернатора Брянской области рассмотрят в Басманном суде Басманный суд назначит меру пресечения двум врио замгубернатора Брянской области РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Татьяны Кулешовой и Елены Егоровой, которые проходят обвиняемыми по делу о даче взятки в особо крупном размере. Об этом заявили в пресс-службе суда.

«В Басманный суд поступили материалы по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Егоровой Е.В., Кулешовой Т.В., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьей 291 УК РФ „Дача взятки“», — рассказали представители суда.

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Следствие попросило арестовать фигурантов дела до 28 мая 2023 года.

О задержании Кулешовой и Егоровой стало известно накануне, 29 марта. Елена Егорова стала временно исполнять обязанности заместителя губернатора Брянской области в апреле 2022 года, до этого работала директором департамента образования и науки. Весь этот год она курировала образование и культуру в регионе. Ранее этой сферой занималась врио замгубернатора Татьяна Кулешова. В последнее время она руководила департаментом внутренней политики.