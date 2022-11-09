Эксклюзив 09 ноября 2022, 21:58 «Хочу только извинений». Избитая посетителем актриса хоррор-квеста в Тамбове не стала писать заявление на обидчика В Тамбове актриса хоррор-квеста не стала писать заявление на ударившего ее посетителя Телеканал "360"

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В Тамбове на хоррор-квесте посетитель ударил актрису, которая его напугала. Врачи диагностировали у пострадавшей ушибы кисти, локтя и плеча. В беседе с «360» девушка отметила, что от своего обидчика хочет получить лишь извинения.

По сценарию актриса должна была забежать в комнату и показать элементы перформанса: при вспыхивающем свете девушка должна была встать на мостик и в таком положении передвигаться по комнате.

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«Я вбежала в комнату, вспыхнул свет и получилось то, что получилось — молодой человек пересек комнату и ударил меня», — вспомнила произошедшее Рина.

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После удара девушка отлетела к стене и упала на пол. Она отбила себе руку и плечо. Затем в комнату вбежал ее молодой человек и включил свет. На его вопросы о том, что происходит, посетитель ответил, что не ударял девушку. Тогда ему показали записи с камеры видеонаблюдения. После этого мужчина сказал, что ударил актрису, потому что испугались дети, которые были вместе с ним на квесте.

Телеканал "360"

Рина поехала домой, а на утро у нее сильно разболелась рука. В травмпункте врачи диагностировали у девушки ушибы кисти, локтя и плеча.

Ударивший ее посетитель никак не связывался с ней. Подобный случай с Риной произошел впервые за семь лет работы.

Девушка отметила, что не хочет привлекать молодого человека к ответственности, а просто хочет, чтобы перед ней извинились. Она добавила, что была в полиции и объяснила всю ситуацию. Рина надеется, что с мужчиной проведут профилактическую беседу. Также она подчеркнула в беседе с правоохранителями, что привлекать своего обидчика к уголовной ответственности она не хочет.

«Дела скорее всего не будет, потому что я сказала, что максимум что хочу, чтобы ему позвонили [и провели профилактическую беседу]», — сказала Рина.

Несмотря на произошедшее, девушка продолжает работать в квесте.