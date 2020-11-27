Экс-офицера ФСБ осудили условно за хищение ковров
Обоих фигурантов дела признали виновными по делу о мошенничестве. Все время разбирательства подсудимые провели под подпиской о невыезде.
Суд приговорил Ренкаса к условному сроку на четыре года и штрафу в 300 тысяч рублей. Ковтонюк также получил условный срок, но в три года и 200 тысяч штрафа. Испытательный срок для обоих фигурантов составил три года.
«Коммерсант» сообщал, что в 2018 году майор ФСБ Сергей Ренкас вместе со своим знакомым Ковтонюком предложили дагестанскому предпринимателю сделать для приемной спецслужбы ковры ручной работы за 6,5 миллиона рублей.
После получения товара они пообещали рассчитаться позже или вернуть ковры обратно, если они не подойдут. Но больше предприниматель своих покупателей не увидел. Не дождавшись денег он написал заявление в военное следственное управление СК РФ по Москве.