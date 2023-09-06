Криминал 06 сентября 2023, 13:49 Хищение более 1,5 миллиона рублей у пенсионерки пресекли в Москве МВД: хищение 1,7 млн рублей у 80-летней пенсионерки пресекли в банке в Москве РИА «Новости»

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Полицейские из Отдела уголовного розыска по Тверскому району задержали местного жителя, подозреваемого в попытке хищения более 1,7 миллиона рублей у 80-летней женщины. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка МВД России.

По предварительным данным, злоумышленник позвонил пенсионерке и выдал себя за сотрудника финансового учреждения, убеждая ее перевести деньги на безопасный счет для сохранения сбережений. Чуть позже к ней приехал якобы сотрудник организации и сопроводил ее в банк.

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Однако работники учреждения заподозрили, что мужчина, представившийся племянником пожилой москвички, — мошенник. Они спросили ее о целях снятия денег и немедленно позвонили в полицию.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и узнали, что он должен был забрать наличные и положить их на счет своих сообщников в другом банке. Против него возбудили уголовное дело по статьям 30 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемого отправили под домашний арест.

Ранее мужчину в Москве приговорили к трем годам колонии за мошенничество с лекарствами.