Хинштейн опубликовал фото арсенала стрелка из Новых Вешек

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хиштейн опубликовал фото арсенала мытищинского стрелка. В его доме хранились десятки коробок с боеприпасами, пистолеты, гранаты, автоматы, револьверы.

«Арсенал „скромного пенсионера“ из Вешек. С таким количеством оружия и боеприпасов — оборону в укрепленном доме-крепости можно держать ни один час», — написал Хиштейн в Telegram-канале.

Днем 30 марта к мытищинскому стрелку Владимиру Барданову с проверкой пришли сотрудники правоохранительных органов. Его заподозрили в незаконном обороте оружия. Мужчина отреагировал на визит полиции стрельбой. Перед началом перестрелки он отпустил родных: дочь с мужем и их ребенком.

Полицейские, оценив обстановку, подогнали броневик и начали готовиться к штурму. Задержание осложнялось условиями местности, так как все коттеджи в поселке стоят близко друг к другу. Во время спецоперации местных жителей не выпускали из домов.

Здание, где заперся Барданов, обстреляли из гранатомета. После этого начался пожар, но мужчина так и не вышел на улицу. Поздно вечером его тело нашли в сгоревшем коттедже.