Криминал 05 марта 2024, 01:08 Хинштейн обжалует решение суда по делу об убийстве участника спецоперации Депутат Хинштейн решил обжаловать решение суда по делу об убийстве участника СВО РИА «Новости»

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направит обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой обжаловать приговор бойцу смешанного стиля (ММА) Рустаму Байжуменову по делу о причинении смерти по неосторожности ветерану СВО Максиму Никитину. Об этом парламентарий заявил в Telegram-канале.

«Убийцу ветерана СВО отпустили в зале суда. Он получил всего лишь 1,6 года ограничения свободы, просидев в СИЗО 5,5 месяца», — написал он.

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По словам Хинштейна, против Байжуменова сначала возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», однако после общественного резонанса статью изменили на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Однако когда скандал закончился, статью снова поменяли на первоначальную.

«Направляю обращение в Генпрокуратуру с просьбой обжаловать этот явно неправосудный приговор», — заявил Хинштейн.

Минувшей осенью стало известно, что в Челябинской области полицейские задержали мужчину после уличной драки, в результате которой умер человек. Жена погибшего рассказала, что ее супруг вступил в драку с задержанным для защиты своей бывшей одноклассницы, потому что злоумышленник схватил ее за волосы.

В итоге подозреваемый нанес мужчине «целенаправленный удар в горло», из-за которого тот упал и разбил голову о бордюр. По словам супруги погибшего, ее муж был ветераном боевых действий, участвовал в боях в Чечне и Северном Кавказе, а также выполнял задачи в зоне специальной военной операции.