    31 декабря 2019, 13:13

    Hennessy на воде из батарей отопления и жидкости от инфекций делали на Урале

    Александр Кушак

    На Урале задержали изготовителей поддельного элитного алкоголя, опасного для здоровья. Hennessy, Jack Daniel’s и другие известные марки делали на воде из батареи отопления, сообщило ИА URA.RU.

    Также в производстве использовали жидкость от инфекций для животных.

    Цех по производству напитков находился в Екатеринбурге, продукция распространялась по сети городских кафе.

    Оказалось, что подделкой занималась группа лиц из ближнего зарубежья. Об этом сообщил пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

    При задержании производители контрафакта пытались скрыться на автомобиле со своей продукцией, но в результате протаранили полицейскую машину, и скрыться им не удалось.

    «Благодаря сотрудникам полиции на новогодние столы уральцев и жителей других соседних субъектов не попало свыше 26 тысяч бутылок с разными наименованиями суррогатов», — сообщил Горелых.

    Он отметил, что это подпольное предприятие являлось одним из крупнейших, что были ликвидированы полицией. Сейчас конфискованный товар направлен на проверку.