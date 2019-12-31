Hennessy на воде из батарей отопления и жидкости от инфекций делали на Урале

Также в производстве использовали жидкость от инфекций для животных.

Цех по производству напитков находился в Екатеринбурге, продукция распространялась по сети городских кафе.

Оказалось, что подделкой занималась группа лиц из ближнего зарубежья. Об этом сообщил пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых.

При задержании производители контрафакта пытались скрыться на автомобиле со своей продукцией, но в результате протаранили полицейскую машину, и скрыться им не удалось.

«Благодаря сотрудникам полиции на новогодние столы уральцев и жителей других соседних субъектов не попало свыше 26 тысяч бутылок с разными наименованиями суррогатов», — сообщил Горелых.

Он отметил, что это подпольное предприятие являлось одним из крупнейших, что были ликвидированы полицией. Сейчас конфискованный товар направлен на проверку.