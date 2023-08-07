Криминал 07 августа 2023, 11:54 Хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации Злоумышленники взломали сайт МосгорБТИ и получили доступ к публикации материалов Unsplash

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Утром 7 августа злоумышленники взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации. Однако они получили доступ только к публичным данным, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Информация о том, что взломщики сайта МосгорБТИ получили какие-либо данные о правах собственности москвичей, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, хакеры получили данные, которые находятся в общем доступе на сайте. Специалисты пояснили, что личная информация хранится в отдельном архиве и находится под надежной защитой, а сайт является лишь каналом для заказа документов. Технические специалисты разбираются с инцидентом.

Ранее Роскомнадзор пообещал проверить информацию об утечке данных покупателей магазинов «Подружка».