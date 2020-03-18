Хакеры отправили вредоносную рассылку по COVID-2019 «от ЮНИСЕФ»

Group-IB, международный разработчик решений для защиты от кибератак, выявил в России вредоносную рассылку писем якобы от имени ЮНИСЕФ с тематикой по новому типу коронавируса.

Электронное письмо предлагало пользователям постоянно быть в курсе последних новостей по пандемии COVID-2019. Для этого нужно было скачать приложение, которое на самом деле оказывалось вредоносным, сообщило ИА Nation News.

По ссылке находилась папка с вирусом «троян», который также имеет специальную программу, которая способна воровать логины и пароли, а также является «клавиатурным шпионом». Помимо всего прочего, вирус имеет возможность кражи данных банковских карт.

Чтобы не попасться на эту уловку, читайте о последних новостях коронавируса здесь.

Ранее сообщалось, что Литва, Эстония, Польша, Хорватия, Нидерланды и Румыния 4 марта подписали соглашение о создании Кибернетических сил быстрого реагирования. Предполагается, что они защитят от «взломов».