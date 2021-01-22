Хакеры объяснили, почему телефонные мошенники знают все о своих жертвах

Кроме того, в стране развита целая сеть, занимающаяся вербовкой сотрудников финансовых организаций. Это нужно для последующего слива информации о клиентах.

«Если касаться самого хакинга, то в банковских системах есть уязвимые места. Несмотря на то, что банки беспокоятся о безопасности баз данных, программирование — довольно сложная наука. И если мы где-то даже один символ упустим в программном коде, это приведет к сбою всего кода», — объяснил специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

Уязвимости в клиентских базах, которые находят хакеры, часто продаются на черном рынке для дальнейшего использования.

Мошенники также пользуются услугами самих сотрудников банков, чтобы получить доступ к информации о клиенте. Об этом рассказал хакер Александр Варской.

«Это непосредственно сам пробив изнутри банка. Это сотрудники банка, которых целая сеть. Таких форумов в рунете существует некоторое количество, но количество пользователей в них — несметное. Там есть дельцы, которые занимаются поисками сотрудников различных банков», — отметил эксперт.

Они нужны, чтобы проводить работу по точечному пробиву.