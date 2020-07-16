Хакеры атаковали сайт с результатами ЕГЭ

«Сервис ознакомления с результатами ЕГЭ (check.ege.edu.ru) подвергся серьезной хакерской DDoS-атаке, которая была успешно отбита. Работоспособность и доступность сервиса в ходе атаки были сохранены. Мощность атаки в пике составляла до 6 Гб/с», — говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

Ранее хакеры взломали аккаунты знаменитостей и начали продавать от из лица биткоины. Так, на Twitter-страницах основателя SpaceX Илона Маска, создателя Microsoft Билла Гейтса, главы Binance Чанпэн Чжао были опубликованные объявления по продаже криптовалюты.

Позже стало известно, что взломать аккаунты мошенникам помогли сотрудники Twitter. Руководство компании предполагает, что мошенники могли добраться до личных данных работников. Таким образом, хакеры получили доступ к другим аккаунтам, где они начали распространять ложную информацию от лица знаменитостей.