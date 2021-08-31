Хабаровский оленевод неделю шел пешком в полицию ради признания в тройном убийстве

Оленевод на ферме в Охотском районе Хабаровского края во время пьянки застрелил из ружья трех человек. Он неделю шел пешком в поселок Охотск, чтобы признаться в преступлении. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«В связи с отдаленностью места нахождения фермы и отсутствием транспортного сообщения мужчина неделю пешком добирался до поселка Охотск, где обратился в полицию и сообщил о совершении им преступления. В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

Следователи установили, что задержанный в августе 2021 года мужчина на отдаленной оленеводческой ферме во время совместного распития алкоголя поссорился со знакомым. Он взял ружье и застрелил оппонента и еще двух женщин, которые были там.

Опергруппа выехала на ферму, которая находится в лесу. Сейчас там проводят неотложные следственные действия.