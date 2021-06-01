Гудков рассказал об обысках у него на даче

Политик Дмитрий Гудков рассказал об обыске у него на даче в Коломне. Причина ему неизвестна.

Обыски также проходят у начальника штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя «Открытой России», признанной в стране нежелательной, Александра Соловьева. Об этом Дмитрий Гудков сообщил в Telegram.

«У меня на даче под Коломной обыск. Как и у моего бывшего помощника Александра Соловьева. Как и у моего начштаба Виталия Венидиктова. Формального повода не знаю. Реальный ясен», — написал политик.

Накануне бывшего директора неправительственной организации «Открытая Россия», признанной в РФ нежелательной, Андрея Пивоварова задержали в Санкт-Петербурге. Его должны этапировать в Краснодар из Санкт-Петербурга поскольку уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации возбудили в региональном СК РФ, объяснила адвокат Андрея Пивоварова.

Дмитрий Гудков — депутат Госдумы VI Созыва с 21 декабря 2011 по 5 октября 2016, лидер незарегистрированной «Партии Перемен». В 2016 году он баллотировался в Госдуму VII созыва от партии «Яблоко» по одномандатному округу в Москве, но не смог набрать необходимое число голосов.