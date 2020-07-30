Губерниев назвал убийством драку в Барнауле с участием боксера
Губерниев задался вопросом, можно ли говорить о произошедшем как о «смерти по неосторожности». Свое мнение он опубликовал в Telegram.
«Считаю, что это убийство!» — написал телеведущий. Он подчеркнул, что виновные в гибели Павла Рохлова должны «ответить сполна».
Драка с участием нескольких горожан произошла в ночь на 27 июля. Один из ее участников ударил мужчину кулаком в голову, его оппонент скончался. СК возбудил дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.
В алтайском министерстве спорта заявили, что надеются на наказание для участников смертельной драки. По словам принимавшей участие в потасовке женщины, погибший первым ударил ее подругу. Бывшая жена боксера, которого арестовали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, назвала трагедию несчастным случаем.