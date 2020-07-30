Губерниев назвал убийством драку в Барнауле с участием боксера

В Барнауле 40-летний мужчина погиб в драке. Следствие считает, что смерть наступила в результате одного удара профессионального боксера. Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал случившееся убийством.

Губерниев задался вопросом, можно ли говорить о произошедшем как о «смерти по неосторожности». Свое мнение он опубликовал в Telegram.

«Считаю, что это убийство!» — написал телеведущий. Он подчеркнул, что виновные в гибели Павла Рохлова должны «ответить сполна».

Драка с участием нескольких горожан произошла в ночь на 27 июля. Один из ее участников ударил мужчину кулаком в голову, его оппонент скончался. СК возбудил дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

В алтайском министерстве спорта заявили, что надеются на наказание для участников смертельной драки. По словам принимавшей участие в потасовке женщины, погибший первым ударил ее подругу. Бывшая жена боксера, которого арестовали по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, назвала трагедию несчастным случаем.