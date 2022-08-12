Грузовая машина наехала на молодую женщину в районе Марьина Роща в Москве. Девушка погибла. В момент, когда все случилось, она доставляла клиенту заказ с едой. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Все произошло на Полковой улице, около дома № 1, строение 26. Автомобиль сдавал назад и наехал на 35-летную женщину, она скончалась. На месте работает бригада скорой помощи, полиция.

По данным источника «360», погибшая являлась доставщиком еды. На место выехала следственная группа.

Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.