Грузовик со 150 кг гашиша задержали на российской границе

Перевозящего испанские оливки дальнобойщика остановили таможенники на границе России и Латвии в Псковской области. В ходе осмотра грузовика выяснилось, что в топливном баке есть тайник, где водитель пытался провести подозрительные свертки. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

При вскрытии бака таможенники обнаружили внутри 219 брикетов с пластичным веществом коричневого цвета. Проведенная экспертиза показала, что внутри находился гашиш. Общая масса наркотиков превысила 150 килограммов. Фотографии находки опубликовала пресс-служба ведомства.

На опубликованных кадрах видно, что для провоза наркотиков владелец машины вырезал верхнюю часть бензобака, а после укладки брикетов прикрыл его куском металла.

По факту контрабанды запрещенного вещества в особо крупном размере в отношении двух россиян завели уголовное дело.

Им грозит наказание на срок до 20 лет лишения свободы со штрафов до одного миллиона рублей.

Как уточнили в ведомстве, большегруз остановили в рамках спецоперации, которую проводили сотрудники подразделения по борьбе с контрабандой наркотиков Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.