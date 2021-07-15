Грузовик сбил женщину с детской коляской в Тюмени

«Газель» включила задний ход и наехала на женщину с двумя детьми в Тюмени. Семья получила различные травмы. Кадры произошедшего появились в соцсетях.

Региональная прокуратура начала проверку. Пресс-служба ведомства сообщила, что 34-летний водитель «Газели» 14 июля во дворе дома 1/1 на Обдорской улице начал движение задним ходом, но не убедился в безопасности маневра. Он наехал на пешеходов — женщину с мальчиками полутора и трех лет.

Дети получили травмы, их доставили в больницу. Матери оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация ей не понадобилась.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских в связи со случившимся поручил провести проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. При необходимости будут применены меры реагирования.